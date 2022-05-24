Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

Глава украинской разведки Буданов заявил, что ВСУ войдут на территорию Крыма до конца года

Фото: Jorge Silva / Reuters

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о планах Киева ввести войска в Крым. Его цитирует РИА Новости.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны войти на территорию полуострова до конца текущего года «как минимум».

Он также заявил, что переломный момент в российской спецоперации, по его мнению, наступит в августе, когда украинской армии поступит новое западное вооружение.

Ранее издание New York Times предупредило, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой она вернет территории, и, в частности, Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью». В конечном счете, по мнению автора статьи, украинцам придется «принимать трудные решения».

При этом власти Украины отказываются идти на уступки перед Россией по Донбассу и Крыму, заявлял министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, до начала российской спецоперации западные страны «изучали то, от чего могла бы отказаться Украина» для заключения соглашения с Москвой. Теперь же, отмечал министр, Запад изменил свой взгляд на этот вопрос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Wildberries опровергла сообщения о введении массовых штрафов за отказ от товара
Под Херсоном восстановят снесенный семь лет назад памятник Ленину
Российский вирусолог предрек пандемию смертельного вируса
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.