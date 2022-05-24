На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

Глава украинской разведки Буданов заявил, что ВСУ войдут на территорию Крыма до конца года

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о планах Киева ввести войска в Крым. Его цитирует РИА Новости.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны войти на территорию полуострова до конца текущего года «как минимум».

Он также заявил, что переломный момент в российской спецоперации, по его мнению, наступит в августе, когда украинской армии поступит новое западное вооружение.

Ранее издание New York Times предупредило, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой она вернет территории, и, в частности, Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью». В конечном счете, по мнению автора статьи, украинцам придется «принимать трудные решения».

При этом власти Украины отказываются идти на уступки перед Россией по Донбассу и Крыму, заявлял министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, до начала российской спецоперации западные страны «изучали то, от чего могла бы отказаться Украина» для заключения соглашения с Москвой. Теперь же, отмечал министр, Запад изменил свой взгляд на этот вопрос.