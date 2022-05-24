Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Оксана Селехметьева
Сегодня
17:40 (Мск)
Кая Юван
Ролан Гаррос (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
04:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Рома
Завтра
22:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона

Джон Макинрой заявил, что недопуск россиян до Уимблдона стал большой ошибкой организаторов

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Семикратный чемпион турниров Большого шлема, американец Джон Макинрой объяснил ошибочность недопуска российских и белорусских теннисистов до Уимблдона. Его слова приводит Eurosport.

Спортсмен обратил внимание на то, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки, и посчитал, что из-за этого турнир потерял значимость. «Я не понимаю, как это поможет игрокам. Если игроки действительно считают, что Уимблдон совершил большую ошибку, то следовало бойкотировать турнир», — заявил Макинрой.

20 мая стало известно, что ATP и WTA решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

Организаторы соревнований в Лондоне посчитали решение ассоциаций непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. Они подчеркнули, что сохранят свою позицию.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство
Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы
На Украине избили музыканта за песни на русском языке
Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона
Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций
В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации
Французский генерал оценил успехи России на Украине
Назван срок возвращения Starliner на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.