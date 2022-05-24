Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона

Джон Макинрой заявил, что недопуск россиян до Уимблдона стал большой ошибкой организаторов

Семикратный чемпион турниров Большого шлема, американец Джон Макинрой объяснил ошибочность недопуска российских и белорусских теннисистов до Уимблдона. Его слова приводит Eurosport.

Спортсмен обратил внимание на то, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки, и посчитал, что из-за этого турнир потерял значимость. «Я не понимаю, как это поможет игрокам. Если игроки действительно считают, что Уимблдон совершил большую ошибку, то следовало бойкотировать турнир», — заявил Макинрой.

20 мая стало известно, что ATP и WTA решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

Организаторы соревнований в Лондоне посчитали решение ассоциаций непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. Они подчеркнули, что сохранят свою позицию.