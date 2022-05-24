Убийца «колбасного короля» и шестеро его сообщников предстанут перед судом

В Подмосковье Мавриди и сообщников осудят за убийство «колбасного короля» и побег из ИВС

В Подмосковье предстанет перед судом обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди, сбежавший из истринского изолятора временного содержания (ИВС) в августе 2021 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Подмосковья орггруппу для похищения московского адвоката ради его элитной недвижимости. После этого соучастники заманили защитника в загородный дом в Одинцове, где насильно удерживали, применяя к нему физическую силу и заставляя переписать на них имущество. Адвокат находился в заточении в период с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года, после чего согласился подписать генеральную доверенность на передачу фигурантам имущества на сумму более 71 миллиона рублей, позже с целью его легализации они продали его добросовестным покупателям.

Осенью 2020 года, как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, Мавриди и его соучастник организовали убийство предпринимателя. Ранее сообщалось, что речь идет о «колбасном короле» Владимире Маругове. Вечером 1 ноября 2020 года обвиняемые приехали к дому жертвы, расположенному в деревне Аносино недалеко от Истры. Бизнесмен с сожительницей в этот момент находились в бане. Фигуранты, вооруженные арбалетом, ворвались туда в масках, связали руки подруге хозяина и оттащили ее в соседнее помещения, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову и несколько раз ударили его кочергой по голове.

В августе 2021 года Мавриди вместе с четырьмя другими арестантами сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Их нашли спустя несколько дней, во время проведения обысков в автомобиле одного из обвиняемых были изъяты пистолет и револьвер. На время следствия их поместили под стражу.