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В МИД оценили слова Запада о необходимости добиться поражения России

Лавров заявил, что добивающиеся поражения России западные политики плохо учились в школе

Фото: Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политики Запада, которые заявляют о необходимости добиться поражения РФ «на поле боя», наверное, плохо учились в школе и не знают, что такое Россия. Его слова приводит РИА Новости.

«Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания"», — оценил российский министр.

По его словам, те, кто так говорит, плохо учились в школе и делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия. «Убежден, что все это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается "на земле"», — сказал глава МИД.

Лавров оценил вероятность возобновления отношений с Западом. Он заявил, что если Запад предложит возобновить отношения, то Россия серьезно подумает, насколько ей это нужно.

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Марина Совина
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