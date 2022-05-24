Власти ответили на вопрос о продлении льготной ипотеки

Замминистра финансов заявил, что продление льготной ипотеки на 2023 год не обсуждается

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ответил на вопрос о возможном продлении программы льготной ипотеки в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

В кулуарах Госдумы замминистра спросили о возможном продлении программы. «Не обсуждается», — заявил Моисеев в ответ на вопрос журналиста.

Ранее власти дополнительно выделили 49,6 миллиарда рублей рублей на ипотеку. Средства пойдут на субсидирование программ льготной и семейной ипотеки. Мера должна помочь улучшить жилищные условия не менее 82 тысяч граждан страны.

В рамках программы можно прибрести жилье по ставке девять процентов годовых. Изначально максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был ограничен 12 миллионами рублей и 6 миллионами рублей — для всех остальных регионов. Позже власти решили увеличить максимальный размер льготной ипотеки до 30 миллионов.