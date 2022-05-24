Россиянин сбросил знакомую с балкона и сел на 10 лет

В Петербурге мужчина получил 10 лет за то, что выбросил с балкона знакомую; она выжила

В Петербурге суд приговорил к 10 годам лишения свободы 42-летнего ранее судимого Андрея Титова за покушение на убийство знакомой, которую он выбросил с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что 19 декабря 2020 года Титов был в своей комнате коммунальной квартиры в доме на улице Ленской. Там россиянин поссорился со знакомой, избил ее и сбросил с пятого этажа. Женщина получила множественные травмы головы, шеи, груди, спины, таза и нижних конечностей, но выжила.

23 мая сообщалось, что в Воронежской области 67-летнего жителя Подгоренского района отправили в СИЗО по подозрению в покушении на убийство 61-летней жены и убийстве ее 85-летней матери. По данным следствия, днем 21 мая у мужчины возник конфликт с супругой, которую он заподозрил в измене. После этого обвиняемый взял из сарая канистру с бензином, облил им жену и проживавшую с ними тещу и поджег их спичкой. Супруга смогла выбежать из помещения, ее доставили в реанимационное отделение районной больницы, а ее пожилая мать погибла на месте.