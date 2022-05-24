Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыта новая раскладушка от Motorola

Notebookcheck: Motorola Razr 3 станет первой раскладушкой с чипом Snapdragon 8+ Gen 1

Фото: Paco Freire / Globallookpress.com

Motorola выпустит новый складной смартфон серии Razr. Об этом сообщает Notebookcheck.

Журналисты издания ссылаются на публикацию в Weibo одного из топ-менеджеров Lenovo, который принадлежит Motorola. Согласно раскрытому тизеру, компания готовится выпустить новое складное устройство серии Razr. В посте говорится, что телефон будет работать под управлением процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Таким образом, Motorola Razr 3 может стать первым складным смартфоном на базе топового чипа.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

По информации источников, новый процессор будет создан четырехнанометровому техпроцессу TSMC. Чип окажется на 10 процентов мощнее, чем актуальная модель Snapdragon 8 Gen 1. Выпуск процессора ожидается летом — вероятно, примерно в это же время состоится анонс новой раскладушки Motorola.

Инсайдеры также сообщили, что телефон будет иметь более крупные экраны, чем смартфон актуального поколения. Razr 3 должен получить 6,7-дюймовый основной и 3-дюймовый дополнительный дисплей. На задней панели устройства окажется двойная камера с объективами разрешением 50 и 13 мегапикселей, спереди будет располагаться 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Актуальный Motorola Razr 5G был представлен осенью 2020 года. Аппарат получил 6,2-дюймовый основной и 2,7-дюймовый дополнительный экран, чип Snapdragon 765G, одинарную камеру на 48 мегапикселей, аккумулятор емкостью 2800 миллиампер-часов.

В конце 2021 года в Lenovo сообщили, что работают над новым поколением складного смартфона Motorola Razr. В компании уточнили, что девайс был создан по «100-процентным оригинальным технологиям», разработанным в Lenovo.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Патрушев оценил сроки спецоперации на Украине
76-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет своей привлекательности
Патрушев призвал отказаться от Болонской системы образования в России
В ДНР назвали число отбитых у ВСУ городов и поселков
Захарова рассказала о разработке новой концепции внешней политики России
Названы возможные задачи Су-57 на Украине
Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда» на сцену
Экономист высказался о судьбе курса доллара
В СКР возбудили дело после обстрела автомобиля с российским корреспондентом
Стало известно о сроках потепления в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.