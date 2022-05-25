Депутатам КПРФ не дали снять с рассмотрения вопрос о лишении Рашкина мандата

Депутатам КПРФ не дали снять с рассмотрения в Госдуме вопрос о лишении Рашкина полномочий

Депутатам от КПРФ в Государственной Думе не дали возможности снять с рассмотрения вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатских полномочий. Трансляция пленарного заседания велась на странице Госдумы во «ВКонтакте».

С инициативой о переносе рассмотрения лишения Рашкина мандата выступил депутат Сергей Обухов. Необходимость отложить слушание этого вопроса он мотивировал тем, что вопрос о возмещении нанесенного Рашкиным Саратовской области вреда еще не закрыт. Также он усомнился в возможности мандатной комиссии рассмотреть вопрос без оригиналов приговора суда.

«У меня есть два аргумента. У меня большие сомнения, что у нас есть оригиналы судебных решений первой инстанции с печатью о том, что решение вступило в силу и, соответственно, апелляционное. И второе — 7 июня [будет рассмотрен] иск Валерия Федоровича [Рашкина] должностным лицам Саратовской области, которые отказываются принимать натуральное возмещение ущерба — это ключевое для дальнейшего юридического процесса [решение]», — обратился депутат.

Представитель мандатной комиссии Эрнест Валеев ответил парламентарию, что не видит препятствий для рассмотрения вопроса о полномочиях Рашкина, так как в распоряжении комиссии есть все заверенные судебные документы.

По предложению Обухова было объявлено голосование, по результатам которого оно было отклонено. За перенос проголосовали 73 депутата, против — 292. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Валерия Рашкина будет рассмотрен 25 мая под номером 43.

Ранее Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте.

Поначалу Рашкин отрицал свою причастность к охоте и заявлял, что тушу лося он нашел, но позже признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно. Выйдя из суда, он сравнил себя с Иисусом Христом.