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Власти Запорожской области исключили возможность переговоров с Киевом

Член совета ВГА Запорожской области Рогов исключил возможность переговоров с Киевом

Фото: РИА Новости

Возвращение Запорожской области под контроль Украины исключено, как и проведение переговоров с Киевом. Об этом РИА Новости заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Он отметил, что киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, так как «все передано под прямое управление зарубежным кураторам».

Ранее Рогов сообщил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал чиновник, добавив, что для полноценной адаптации населения понадобятся «считанные месяцы».

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Марина Совина
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