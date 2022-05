Диетолог рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами

Диетолог Сара Гароне заявила, что овсянка избавляет от запоров и защищает сердце

Диетолог Сара Гароне рассказала о пользе овсянки в борьбе с запорами. Она также отметила, что овсяная каша защищает сердце, укрепляет сосуды и помогает худеть, сообщил портал Eat This, Not That. При этом наиболее значительный оздоровительный эффект овсянка оказывает на кишечник.

«Овсянка оказывает положительное воздействие на ЖКТ, так как богата клетчаткой, антиоксидантами и другими питательными веществами», — заявила Гароне.

Эксперт отметила, что овсяная каша на завтрак — лучшее оружие в борьбе с запором. «Ученые установили, что люди, употребляющие овсяные отруби со временем отказываются от слабительных средств», — уточнила Гароне.

Также, по ее словам, овсянка уменьшает газообразование, напряжение в кишечнике и снижает чувство неполного опустошения.

Гароне считает овсянку незаменимым продуктом для тех, кто хочет похудеть: эта каша замедляет пищеварение, дольше сохраняя чувство сытости, что позволяет избежать перекусов. «Только не увлекайтесь овсянкой как универсальным средством для похудения, чтобы не стать ее "жертвой"», — предостерегла врач.

Если у человека есть воспалительные процессы в кишечнике, овсянка поможет справиться с ними, добавила Гароне. «Исследования показали, что употребление большего количества овсяных отрубей может привести к улучшению симптомов язвенного колита», — отметила врач.

Кроме того, овсяные хлопья идеально подходят для нормализации работы ЖКТ, они оказывают положительное воздействие на сердце и сосуды, так как снижает уровень холестерина, добавила специалист.

