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Власти Херсонской области сообщили о первых заявлениях на российское гражданство

Херсонская военно-гражданская администрация получила первые заявления на гражданство РФ

Фото: РИА Новости

Власти Херсонской области сообщили, что получили от жителей первые заявления на получение российского гражданства. Об этом пишет ТАСС.

«Этого события, этой возможности очень многие жители нашей области ждали, поэтому задавали вопросы. Уже заявления идут в военно-гражданскую администрацию», — заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской.

Российские войска в марте взяли Херсонскую область в ходе специальной военной операции на территории Украины. Там была сформирована военно-гражданская администрация, которая решила обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав России и призвала разместить в области военную базу РФ. В МИД России заявили, что обсуждать создание военной базы в Херсонской области преждевременно.

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Алевтина Запольская
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