В Госдуме перечислили шаги для восстановления российской экономики

Депутат Делягин считает отсутствие кредитов главной проблемой сегодняшней экономики

Главная проблема российской экономики сегодня заключается в том, что нет кредитов. У банков очень серьезные трудности. Помимо этого, идет разрушение товарных технологических цепочек, нужно разворачивать производства в России. Поэтому проблемы, безусловно, будут, и не только в первом квартале. Так прокомментировал заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат перечислил шаги, которые необходимы для восстановления российской экономики.

Проблемы экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми. Она подчеркнула, что пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам. Из-за грядущего непростого времени «выдыхать рано», добавила глава ЦБ.

Если нынешняя социально-экономическая политика продолжится, то проблемы никуда не денутся Михаил Делягин депутат

«В апреле поддержка экономики превысила 640 миллиардов рублей, но этого все равно не достаточно. Необходимы маневры не только деньгами, но и ресурсами», — заявил Делягин.

Депутат указал на основные задачи, которые сегодня ставятся для адаптации экономики к современным условиям.

«Во-первых, необходимо ограничение произвола монополии. Как только это произойдет, мы будем иметь не дефляцию 0,02 процента в неделю, а возврат цен на место. Потому что на повышение где-то влияет паника, где-то злоупотреблением монопольным положением, где-то и то, и другое вместе. Во-вторых, необходимо серьезное ограничение финансовых спекуляций. В-третьих, обеспечение дешевого кредита», — перечислил экономист.

Михаил Делягин убежден, что сам механизм кредитования требуется изменить.

«Кредитовать нужно не под залог, а под проект. Это абсолютно необходимая вещь, иначе у нас никакого развития не будет. Еще надо гарантировать гражданам России право на жизнь, то есть прожиточный минимум. Без этого экономика не запустится, будет недостаточный спрос», — сказал экономист.

Внешняя торговля

Также одним из главных пунктов восстановления является реформа внешнеторговой политики, заявил депутат.

«Требуется обеспечить разумный протекционизм. Нужно стимулировать не вывоз сырья, как у нас сейчас происходит, а экспорт товара с высокой добавленной стоимостью. Экспорт сырья надо облагать разными пошлинами. Необходимо отменить пресловутый налоговый маневр, который добивает российскую экономику», — считает он.

Михаил Делягин напомнил об импортных пошлинах, которые помогут реабилитировать российских производителей.

Для защиты российских производителей необходимо ввести импортные пошлины Михаил Делягин депутат

«Требуется ввести механизм тарифных квот, благодаря которым было воссоздано российское птицеводство. Смотрим, сколько может произвести российский производитель — это его доля рынка. Остальное могут завозить импортеры. Если они завозят сверх своей квоты, то платят за это запретительную пошлину. В отношении импорта из враждебных нам государств, кроме того, что нам по-настоящему нужно, необходимо применять тарифную пошлину 80 процентов. А на импорт из остальных стран — 40 процентов», — заключил депутат.

26 мая Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.