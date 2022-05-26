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Booking.com оспорит штраф ФАС на 1,3 миллиарда рублей

Booking.com подал жалобу в Верховный суд с целью оспорить штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей

Фото: Thiago Prudencio / Globallookpress.com

Сервис по бронированию отелей Booking.com подал жалобу в Верховный суд с целью оспорить решение о назначении оборотного штрафа в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Дата рассмотрения жалобы, которая была подана 11 мая, пока не назначена. Уточняется, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компанию из-за злоупотребления доминирующим положением на российском рынке.

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В частности, Booking.com обвинили в навязывании объектам размещения собственной ценовой политики — гостиницы не могли продавать номера по стоимости ниже, чем это было указано на сайте сервиса.

Ранее в апреле Booking.com выплатил наложенный ФАС штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. «Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

4 марта сервис Booking.com перестал работать в России. Как пояснил представитель компании, предоставление туристических услуг приостановлено в связи с «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

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Мария Гейн
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