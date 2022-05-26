США зашли в тупик из-за вопроса о хранении оружия

AP: США находятся в тупиковой ситуации из-за вопроса о свободном ношении оружия

Соединенные Штаты зашли в тупик в вопросе о регулировании хранения оружия обычными гражданами даже несмотря на массовые трагедии в учебных заведениях. Об этом пишет Associated Press (AP).

Республиканцы и демократы, мнения которых по данному вопросу разделяются, не могут прийти к единому решению проблемы. Демократы, среди которых губернатор Вашингтона Джей Инсли, призвали Конгресс принять ограничения на ношение оружия, однако, как пишет AP, это вряд ли приведет к результату. Республиканцы, в том числе губернатор Техаса, где произошла трагедия 25 мая, в свою очередь, предложили направить больше усилий на укрепление психического здоровья детей и усилить защиту в школах, например добавить охранников.

Демократы призывают упростить для штатов процедуру принятия законов о «красных флагах», заключающихся в выявлении среди владельцев оружия лиц из групп риска, однако республиканцы игнорируют инициативу. Республиканцы стабильно отклоняют инициативы демократов по ужесточению оружейного законодательства (например, так случилось в Пенсильвании и Мичигане), даже несмотря на то, что сам президент США, демократ Джо Байден заявлял об охватившей страну эпидемии вооруженного насилия. Единственное исключение — контролируемый республиканцами штат Флорида, который решился на ужесточение закона после стрельбы в школе в Паркленде в 2018 году, в результате которой погибли 17 человек.

Вопрос о хранении оружия актуален уже долгое время, но дискуссии возобновились с новой силой после стрельбы в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас), произошедшей 25 мая. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. В результате трагедии погиб 21 человек.