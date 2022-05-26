Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера

NYT: Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера КСИР Сайада Ходаи

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Израиля уведомили США о ликвидации ими высокопоставленного офицера иранской армии, который, по их данным, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о полковнике Корпуса сил исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Сайаде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии. По версии израильских спецслужб, Ходаи «было поручено убивать определенных людей в различных частях света».

Об убийстве офицера КСИР стало известно 22 мая. Сообщалось, что на военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, а затем скрылись с места преступления. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма. Нападавшие все еще находятся на свободе, их ищут правоохранительные органы.

Президент Ирана Раиси пообещал отомстить за смерть Ходаи. Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайада Ходаи. Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя», — пообещал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США призвал не отключать Россию от интернета
Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера
США предпочли лосось золоту
Женщина влюбилась в мужчину на 21 год старше нее и столкнулась с осуждением
В США заявили об уступке стран Евросоюза России
Starliner вернулся на Землю
В США заявили о фиаско Байдена
В Госдуме предложили ужесточить наказание за вождение без прав
Мошенники обманули известную балерину на миллион рублей по старой схеме
Морившая себя голодом девушка показала превращение в модель плюс-сайз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.