NYT: Израиль сообщил о ликвидации высокопоставленного иранского офицера КСИР Сайада Ходаи

Власти Израиля уведомили США о ликвидации ими высокопоставленного офицера иранской армии, который, по их данным, был ответственен за убийства израильтян и граждан других стран по всему миру. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о полковнике Корпуса сил исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Сайаде Ходаи, занимавшем должность заместителя командира секретного подразделения иранской армии. По версии израильских спецслужб, Ходаи «было поручено убивать определенных людей в различных частях света».

Об убийстве офицера КСИР стало известно 22 мая. Сообщалось, что на военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, а затем скрылись с места преступления. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма. Нападавшие все еще находятся на свободе, их ищут правоохранительные органы.

Президент Ирана Раиси пообещал отомстить за смерть Ходаи. Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайада Ходаи. Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя», — пообещал он.

