Британцам решили помочь на деньги нефтегазовых гигантов

Глава Минфина Британии объявил о временном налоге на сверхприбыль в нефтегазовой отрасли

Великобритания ввела временный 25-процентный налог на сверхприбыль для всех нефтегазовых компаний, чтобы помочь гражданам в кризис. Об этом сообщил глава министерства финансов Риши Сунак. Его слова приводятся на сайте правительства.

По мнению главы казначейства, энергетические гиганты получают «колоссальную прибыль» на фоне роста мировых цен на нефть и газ. Когда цены вернутся к адекватному уровню, налог для отрасли будет отменен, уточнил министр. При этом компаниям предложат налоговые льготы на инвестиции. «Компания будет получать налоговую скидку в 90 процентов с каждого фунта, который вложит в свой бизнес», — пояснил Сунак.

Введение налога позволит привлечь в казну около 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,3 миллиарда долларов). Полученные деньги будут направлены британским домохозяйствам, которые пытаются справиться с сильнейшим кризисом стоимости жизни на фоне серьезной инфляции. Причиной роста цен Сунак назвал российскую спецоперацию и вставшее производство в Китае из-за новой волны коронавируса.

По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до девяти процентов и стала рекордной за 40 лет. При этом британцам предрекли рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента.