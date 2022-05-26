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Британцам решили помочь на деньги нефтегазовых гигантов

Глава Минфина Британии объявил о временном налоге на сверхприбыль в нефтегазовой отрасли

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Великобритания ввела временный 25-процентный налог на сверхприбыль для всех нефтегазовых компаний, чтобы помочь гражданам в кризис. Об этом сообщил глава министерства финансов Риши Сунак. Его слова приводятся на сайте правительства.

По мнению главы казначейства, энергетические гиганты получают «колоссальную прибыль» на фоне роста мировых цен на нефть и газ. Когда цены вернутся к адекватному уровню, налог для отрасли будет отменен, уточнил министр. При этом компаниям предложат налоговые льготы на инвестиции. «Компания будет получать налоговую скидку в 90 процентов с каждого фунта, который вложит в свой бизнес», — пояснил Сунак.

Введение налога позволит привлечь в казну около 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,3 миллиарда долларов). Полученные деньги будут направлены британским домохозяйствам, которые пытаются справиться с сильнейшим кризисом стоимости жизни на фоне серьезной инфляции. Причиной роста цен Сунак назвал российскую спецоперацию и вставшее производство в Китае из-за новой волны коронавируса.

По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до девяти процентов и стала рекордной за 40 лет. При этом британцам предрекли рекордное сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента.

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Платон Щукин
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