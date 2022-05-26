Оценена вероятность суда из-за старых рецептов в обновленном «Макдоналдс»

Юрист Таболо счел возможным суд из-за старых рецептов в обновленном «Макдоналдс»

Обычно рецептуры блюд охраняются как секрет производства, а закон предусматривает ответственность как за разглашение, так и за неправомерное использование секрета производства, рассказал юрист практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Таболо. Вероятность суда из-за старых рецептов в обновленном «Макдоналдсе» в России он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Судебные риски

Если новый владелец бизнеса будет продолжать использовать рецепты «Макдоналдс» без его согласия, то такое использование может нарушать права американской компании на ноу-хау. За такое нарушение его могут обязать возместить убытки, причиненные «Макдоналдс», хотя сделать это на практике крайне сложно Максим Таболо юрист

Кроме того, Таболо отметил, что визуальное оформление меню, как и другие элементы дизайна, например, изображения продуктов, внешний вид упаковок блюд, могут охраняться авторским правом. По его словам, их неправомерное использование может повлечь ответственность за нарушение исключительных прав. А выплата компенсации за каждое нарушение может достигать пяти миллионов рублей.

«Однако, вероятнее всего, все вопросы, связанные с использованием интеллектуальной собственности "Макдоналдс", изменением оформления ресторанов и меню, будут детально урегулированы в рамках сделки с российским приобретателем бизнеса. В случае если новый владелец бизнеса нарушит условия сделки, то его также могут привлечь к ответственности — например, суд может обязать его выплатить "Макдоналдс" штрафную неустойку, которая на практике нередко прописывается в условиях похожих сделок», — добавил юрист.

Он также отметил, что крупные зарубежные корпорации, такие как «Макдоналдс», в основном внимательно относятся к своей интеллектуальной собственности, а российские суды обычно продолжают защищать права компаний из «недружественных» стран», несмотря на наличие отдельных кейсов с обратной позицией.

Рестарт в России

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», объявил о рестарте российского «Макдоналдса». Он отметил, что бывшие рестораны «Макдоналдс» сохранят привычное меню, но будут работать под российским брендом и использовать в основном отечественные ингредиенты.

«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса «местному покупателю» 16 мая. В компании сообщили, что рестораны не будут использовать логотип «Макдоналдса», «что повлечет за собой отказ в использовании названия, логотипа, брендов и меню "Макдоналдс"».

«Макдоналдс» в России

Первый ресторан «Макдоналдс» был открыт в Советском Союзе 31 января 1990 года. В первый день в нем побывали порядка 30 тысяч человек, что стало рекордом для компании. Ее появление в Москве стало знаковым событием для советского общества, свидетельством надвигающихся перемен.

По состоянию на начало 2022 года в России действовали около 850 ресторанов сети, из них только незначительное меньшинство было открыто по франшизе. Количество сотрудников в российском отделении компании превышает 60 тысяч человек. По данным «Макдоналдса», компания оставалась крупнейшим российским налогоплательщиком в индустрии общественного питания — на сеть приходилось порядка 25 процентов всех налоговых поступлений в отрасли.