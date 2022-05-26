Появилось фото попавших в дома в граничащем с Украиной регионе России осколков

Опубликовано фото осколков, попавших в дома в Курской области после обстрела Украиной

В сети появились фотографии осколков, попавших в дома в Курской области после обстрела граничащего с Украиной села Ворожба. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

На фотографиях видно один из пострадавших в результате обстрела домов, у которого выбиты стекла и сломана оконная рама. Также показаны осколки снарядов, найденные в атакованном Украиной районе.

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

26 мая стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраины села Ворожба в Суджанском районе Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в результате пострадали дома и здание школы.

Позже глава Курской области рассказал об одном пострадавшем после обстрела. Им оказался учитель местной школы, который получил ранение от отлетевших осколков стекла.

Ранее в Курской области до 8 июня продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности. Старовойт сообщил, что это решение было принято совместно с руководителями силовых структур для сохранения безопасности жителей региона.