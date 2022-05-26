Стало известно о пострадавшем при обстреле российского села со стороны Украины

Губернатор Старовойт сообщил, что при обстреле ВСУ села Ворожба пострадал один человек

В результате обстрела окраины села Ворожба в Курской области со стороны Украины пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что учитель школы получил ранение от отлетевших осколков стекла. По словам медиков, его состояние не требует госпитализации.

Ранее 26 мая стало известно, что около населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба Суджанского района были слышны хлопки. Позже Старовойт сообщил, что это был обстрел, в результате которого пострадали дома и здание школы.

24 мая в Курской области на две недели продлили высокий уровень террористической опасности. Губернатор региона призвал местных жителей быть бдительными и обращать внимание на оставленные вещи или подозрительных граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны.