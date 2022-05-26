Польский евроскептик получил выговор из-за сомнений по событиям в Буче

Лидер коалиции евроскептиков в Польше получил выговор из-за сомнений по событиям в Буче

Депутат польского сейма, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке получил выговор из-за сомнений по событиям в украинской Буче, пишет РИА Новости.

Политик изучил видеозаписи, где якобы запечатлены свидетельства «преступлений» российских военнослужащих и усомнился в ее справедливости. «Заметили (ли вы — прим. "Ленты.ру"), что дома почти нетронуты? (Наверное, нет...)". Он также призвал "подумать, почему людей хоронят в братских могилах — а не хоронят их родственники" и "почему родственники не убрали эти тела с улицы"», — прокомментировал записи в социальных сетях депутат.

В свою очередь депутат от парламентской фракции «Гражданская коалиция» Дариуш Йоньский призвал наказать политика за подобные высказывания и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию по депутатской этике. Жалоба была удовлетворена.

«По моей просьбе Корвин-Микке наказали выговором за намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины...» — рассказал Йоньский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в украинской Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что западные СМИ замалчивали все объективные свидетельства и вместо этого раскручивали «откровенные фейки».