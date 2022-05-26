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Суд признал законным арест сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков

Суд признал законным арест сооснователя площадки по продаже наркотиков «Гидра» Павлова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным арест одного из сооснователей крупнейшего онлайн-магазина наркотиков «Гидра» (Hydra) Дмитрия Павлова. Об этом сообщает ТАСС.

11 апреля этого года его отправили в СИЗО. Ранее в отношении него возбудили дело по статье 228 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере») УК РФ.

6 апреля Калифорнийский суд назвал Павлова одним из создателей «Гидры». По версии американских следователей, еще в 2015 году россиянин зарегистрировал на свое имя компанию Promservice Ltd., которая администрировала все известные серверы, связанные с «Гидрой», а также стояла у истоков ряда теневых форумов и небольших магазинов, так или иначе аффилированных с руководством даркнет-ресурса.

Расследование в отношении Павлова совместно проводили Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, ФБР и ряд других официальных структур. Их интерес к «Гидре» был спровоцирован тем, что на ресурсе можно было приобрести поддельные паспорта граждан США. Кроме того, еще в 2020 году один из агентов под прикрытием сумел заказать на «Гидре» пять граммов метамфетамина, которые ему отправили по почте с территории Украины в Сан-Франциско. Помимо этого, силовики успешно протестировали встроенные сервисы наркоресурса, связанные с отмыванием криптовалют.

О закрытии крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков стало известно 5 апреля. Немецкие силовые структуры отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.

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Елизавета Новикова
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