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Кремль ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков: у Путина есть время до конца года выступить с посланием Федеральному собранию

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Точные сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не устанавливались, у него есть время до конца года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент в данном случае соблюдает все установленные Конституцией сроки, он должен в течение года выступить», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В марте Песков заявлял, что оглашение послания состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». Четких дат пока нет, отмечал он.

В 2021 году Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 апреля. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Президент поблагодарил россиян за работу в пандемию и выразил уверенность в том, что всем поставленные задачи будут выполнены.

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Евгения Куликова
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