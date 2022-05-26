В «Макдоналдс» назвали сроки открытия в России под новым брендом

В «Макдоналдс» подтвердили, что обновленный ресторан откроется в России 12 июня

«Макдоналдс» под новым брендом должен открыться в России 12 июня. Такие сроки назвали РИА Новости в пресс-службе компании.

«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно в ближайшее время», — рассказали в компании.

26 мая стало известно, что 12 июня, в День России, откроется обновленный «Макдоналдс» на Тверской улице в Москве, в районе метро «Пушкинская». Пока заработает только один ресторан.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в ресторанах сети быстрого питания сохранится прежнее меню. По его словам, порядка 95-98 процентов используемых продуктов производились в России.

В мае «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России. 19 мая стало известно, что компания нашла покупателя на свой российский бизнес. Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор.