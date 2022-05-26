Захарова пригрозила ответными мерами в случае блокировки МИД на YouTube

Захарова пригрозила высылкой журналистов западных СМИ в случае блокировки МИД на YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ответными мерами в случае ограничения доступа к брифингу ведомства на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что Россия ответит высылкой журналистов западных СМИ, если еще один брифинг министерства будет заблокирован на YouTube. «Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси, — сказала она.

6 апреля сообщалось, что YouTube ограничил доступ к записи одного из брифингов Захаровой. Она назвала случившееся «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации». Также дипломат заявила о готовности обратиться в соответствующие органы в связи с блокировкой.

Позднее в корпорации Google, владеющей YouTube, рассказали, что доступ к выступлению Захаровой был ограничен из-за нарушений принципов сообщества. По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.