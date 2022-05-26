Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Захарова пригрозила ответными мерами в случае блокировки МИД на YouTube

Захарова пригрозила высылкой журналистов западных СМИ в случае блокировки МИД на YouTube

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ответными мерами в случае ограничения доступа к брифингу ведомства на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат заявила, что Россия ответит высылкой журналистов западных СМИ, если еще один брифинг министерства будет заблокирован на YouTube. «Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси, — сказала она.

6 апреля сообщалось, что YouTube ограничил доступ к записи одного из брифингов Захаровой. Она назвала случившееся «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации». Также дипломат заявила о готовности обратиться в соответствующие органы в связи с блокировкой.

Позднее в корпорации Google, владеющей YouTube, рассказали, что доступ к выступлению Захаровой был ограничен из-за нарушений принципов сообщества. По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
Дома и школа пострадали при обстреле российского села со стороны Украины
Готовившийся подорвать отдел полиции в Магадане мужчина получил 20 лет
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Лукашенко заподозрил НАТО в разведке нового театра военных действий
В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Китай обвинил генсека НАТО в раздувании теории «китайской угрозы»
Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938 года
Назван способ за секунды натереть сыр
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.