Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Зюганов назвал циничным лишение убившего лося Рашкина полномочий депутата

Лидер КПРФ Зюганов счел циничным зрелищем лишение Валерия Рашкина мандата депутата Госдумы

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал циничным зрелищем лишение мандата депутата Госдумы своего однопартийца Валерия Рашкина, убившего лося и приговоренного к условному сроку по делу о незаконной охоте. Такое мнение он озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что подобное решение не демонстрирует единения среди парламентариев. «Более циничного зрелища в Думе я не видел нигде. (...) В условиях, когда натовцы нам войну объявили, так ведут себя люди, которые совершенно не понимают, что происходит и чем это грозит нашей стране. Они такого рода решениями перечеркивают призывы президента к сплоченности», — заявил Зюганов.

КПРФ намерена обжаловать обвинительный приговор Рашкину в Верховном суде, заверил Зюганов. По его словам, другие его соратники также подвергаются преследованию по политическим мотивам.

Материалы по теме:
Рашкин признался в убийстве лося на охоте. Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
Рашкин признался в убийстве лося на охоте.Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
18 ноября 2021
Не коммунист, зато богатый Как лидер столичной КПРФ Рашкин заменил коммуниста на финансиста
Не коммунист, зато богатыйКак лидер столичной КПРФ Рашкин заменил коммуниста на финансиста
26 марта 2021

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие данного решения проголосовали 337 депутатов Госдумы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Полномочия депутата были прекращены по итогам судебного решения по делу о незаконной охоте. Изначально Рашкин отрицал свою причастность к охоте и подчеркивал, что тушу лося он нашел, но позже признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно. Выйдя из суда, он сравнил себя с Иисусом Христом.

Рашкин занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении разведцентра ВСУ и «иностранных специалистов»
Небензя обвинил США в разграблении сельскохозяйственных ресурсов Сирии
Российские нефтяники получат рекордные выплаты
В Минтрансе опровергли введение нового сбора для туристов
Минобороны заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ
На Украине завели дело против главы Запорожской области
Раскрыто тайное значение наряда Кейт Мосс на суде с участием Джонни Деппа
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Зюганов назвал циничным лишение убившего лося Рашкина полномочий депутата
Российский генерал назвал одну из главных ошибок на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.