Зюганов назвал циничным лишение убившего лося Рашкина полномочий депутата

Лидер КПРФ Зюганов счел циничным зрелищем лишение Валерия Рашкина мандата депутата Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал циничным зрелищем лишение мандата депутата Госдумы своего однопартийца Валерия Рашкина, убившего лося и приговоренного к условному сроку по делу о незаконной охоте. Такое мнение он озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что подобное решение не демонстрирует единения среди парламентариев. «Более циничного зрелища в Думе я не видел нигде. (...) В условиях, когда натовцы нам войну объявили, так ведут себя люди, которые совершенно не понимают, что происходит и чем это грозит нашей стране. Они такого рода решениями перечеркивают призывы президента к сплоченности», — заявил Зюганов.

КПРФ намерена обжаловать обвинительный приговор Рашкину в Верховном суде, заверил Зюганов. По его словам, другие его соратники также подвергаются преследованию по политическим мотивам.

25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили депутатских полномочий. За принятие данного решения проголосовали 337 депутатов Госдумы, против — 58. Еще 14 парламентариев воздержались.

Полномочия депутата были прекращены по итогам судебного решения по делу о незаконной охоте. Изначально Рашкин отрицал свою причастность к охоте и подчеркивал, что тушу лося он нашел, но позже признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно. Выйдя из суда, он сравнил себя с Иисусом Христом.

Рашкин занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.