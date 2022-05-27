Инвестстратег Суверов заявил, что при дефолте Россия оплатит долг рублями и подаст в суд

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что лишение России генеральной лицензии США на выплату внешнего долга может повлечь за собой технический дефолт по платежам в долларах. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Действия России при дефолте

Суверов подчеркнул, что Россия обладает нужным объемом средств для выплаты долгов, что объясняется рекордным торговым профицитом. По его словам, стране необходимо перечислить около 39 миллиардов долларов по внешним облигационным займам. Инвестстратег раскрыл действия России в случае дефолта и заявил, что страна оплатит долг рублями и подаст в суд.

То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Специалист напомнил, что США заморозили около 300 миллиардов долларов резервов США. Несмотря на это обстоятельство, у России есть желание осуществлять выплаты по долгам.

Последствия

По мнению стратега, при техническом дефолте экономика России не пострадает, поскольку рынок внешних займов недоступен для нее из-за санкций, введенных против страны.

Нам придется в основном опираться на внутренние источники финансирования и займы незападного мира, в частности от китайцев. Новости о возможном техническом дефолте после их появления не повлияли и на курс рубля Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Суверов отметил, что обычно американцы принимают прагматичные решения, однако сейчас в их действиях политика преобладает над коммерческими интересами. Он объяснил, что рискуют остаться без выплат финансовые институты США, которые инвестировали во внешние долги России.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что планы США объявить России технический дефолт не отразятся на жизни граждан. Поэтому он призвал россиян не волноваться об этом. Силуанов обещал, что Россия найдет способ рассчитаться с держателями евробондов.

Без лицензии США

Министерство финансов США прекратило срок действия генеральной лицензии №9С, которая давала России право производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Решение вступило в силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

При этом глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что если в России произойдет технический дефолт, то это вряд ли приведет к серьезным изменениям в экономике. Еще 18 мая она допускала, что ведомство не продлит лицензию для обслуживания долга России. 17 мая об этом сообщало агентство Bloomberg.

Реакция России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после решения США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга Россия начнет совершать по нему выплаты в рублях. Он назвал это решение «осмысленным выбором США». По мнению Володина, для России сложилась «хорошая конъюнктура на рынке», поскольку рубль заметно укрепился.

453,5 миллиарда долларов составляет внешний долг России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что отказ Минфина США продлевать лицензию на обслуживание госдолга России формально не является дефолтом. Он добавил, что у страны есть все возможности для осуществления выплат.

Выплаты по госдолгу

20 мая Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 (71,25 миллиона долларов) и 2036 годах (26,5 миллиона евро). Следовательно, обязательства страны «исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций».

У министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти Эльвира Набиуллина глава Центробанка России

За первый квартал 2022 года внешний долг России снизился. Его объем сократился на 5,5 процента — 26,5 миллиарда долларов. Это произошло благодаря «сокращению иностранной задолженности прочих секторов». При этом за прошлый год внешний долг страны составил 478,2 миллиарда долларов.