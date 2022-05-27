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В Белгородской области умерла пострадавшая при обстреле со стороны Украины

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что пострадавшая при обстреле Украины умерла

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавшая при обстреле села со стороны Украины умерла от полученных ран.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — сообщил глава региона.

Накануне, 26 мая, Гладков сообщил, что на территории Журавлевки весь день продолжались обстрелы со стороны Украины, в результате пострадала россиянка.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Подобный режим также продлен властями Курской и Брянской областей. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Марина Совина
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