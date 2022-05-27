ЛДПР предрекли два пути развития при новом главе

Политолог Минченко назвал раскрутку личного бренда Слуцкого одним из путей развития ЛДПР

После избрания председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого новым главой ЛДПР у политической силы осталось два пути развития. Об этом «Ленте.ру» рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Два пути

На внеочередном XXXIV съезде партии Слуцкий был единогласно избран новым лидером партии. 86 делегатов от 85 регионов поддержали его кандидатуру. Перед своим избранием он поделился планами о будущем ЛДПР.

«Стратегия ЛДПР останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики», — сказал депутат.

По мнению Евгения Минченко, прежний курс априори не может продолжать существовать.

Прежний курс — это харизма Владимира Жириновского, его максимальное присутствие в эфире федеральных каналов и спонсорские деньги, которые опять же шли на Жириновского. Вряд ли удастся сохранить эту стратегию неизменной, надо придумывать что-то новое Евгений Минченко политолог

Чтобы продолжить политическую деятельность, партии необходимо либо усиливать роль Слуцкого, либо набирать обороты в регионах, уверен политолог.

«Вариантов по большому счету два. Первый — попробовать раскрутить Слуцкого как яркого харизматика Жириновского. Для этого, видимо, необходим имиджевый апгрейд, попробовать из него вырастить такого же яркого оратора. Второй вариант — пойти по пути развития региональных отделений и развить франчайзинговую сеть. Для этого есть определенные основания. То, на каком уровне прошли похороны Жириновского, ввело его в пантеон уважаемых государственных деятелей России. ЛДПР потеряла оттенок маргинальности, это вполне себе признанная системная партия, региональному бизнесу незазорно в нее вкладываться», — объяснил он.

Популярность ЛДПР

После смерти Жириновского партия все еще будет одной из самых популярных в России, считает Евгений Минченко.

Я смотрю рейтинги Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по их данным это партия номер три в стране. Пока инерция сохраняется, узнаваемость бренда достаточно высокая Евгений Минченко политолог

«Это старейшая российская партия. Из всех, кто сейчас присутствует в Госдуме, она самая старая. Партия существовала с первых дней объявления независимости России, а до этого Либерально-демократическая партия Советского союза (ЛДПСС). Инерция бренда очень большая», — заключил он.

Чем известен Леонид Слуцкий?

Леонид Слуцкий — депутат с третьего по восьмой созывы. Он возглавляет международный комитет Госдумы, а также входит в делегацию на переговорах России и Украины.

В феврале 2018 года несколько журналисток пула нижней палаты парламента обвинили его в сексуальных домогательствах. Ряд изданий объявили депутату бойкот. Сам Слуцкий заявил о провокации. Во время разбирательства комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении.

В апреле 2022 года парламентарий стал временно исполняющим обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме, а затем был избран ее руководителем.

Предыдущий лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни на 76-м году жизни.