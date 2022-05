Продюсеры фильма с участием Кевина Спейси высказались о скандале с актером

Продюсеры фильма с Кевином Спейси прокомментировали обвинения в домогательствах

Продюсеры детективного триллера «Питер Пять Восемь» (Peter Five Eight), в котором американский актер Кевин Спейси сыграл главную роль, поддержали актера на фоне разразившегося скандала. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Очень жаль, что все эти негативные новости появились в тот момент, когда Кевин вернулся к работе, но этого стоило ожидать. Есть те, кто хочет, чтобы он [Кевин Спейси] не снимался в кино, но этих людей гораздо меньше, чем фанатов, которые ждут <...> возвращения актера на экран», — прокомментировали ситуацию продюсеры «Питер Пять Восемь». «Решать, насколько эти обвинения обоснованы, должен суд», — высказались они.

Ранее сообщалось, что британская прокуратура обвинила Кевина Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам от 30 до 40 лет. Утверждается, что все случаи харассмента произошли в Лондоне с 2005-го по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic. Дата суда над Спейси пока не назначена.