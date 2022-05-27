Россиянам назвали дешевые железнодорожные направления до тысячи рублей

«Туту.ру»: билет на поезд из Москвы в Переславль-Залесский в июне составляет 360 рублей

Российским туристам назвали направления для железнодорожных путешествий из Москвы и Санкт-Петербурга в июне со средним чеком до тысячи рублей. Рейтинг составил центр сервиса поездок «Туту.ру» — список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, из Москвы можно отправиться по 26 направлениям в восемь разных регионов: Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Липецкую, Ярославскую, Смоленскую, Владимирскую и Ивановскую области. Самой дешевой стала поездка на поезде в Переславль-Залесский — 360 рублей в одну сторону. На втором месте Струнино (Владимирская область) — средний чек составил 410 рублей. Третью строчку рейтинга заняло путешествие в еще один город области, Александров, — билет обойдется в 478 рублей.

Чуть дороже вышли поездки в города Калужской области — Балабаново, Обнинск и Малоярославец — 489, 506 и 558 рублей соответственно. В топ-10 бюджетных направлений на июнь также вошли Гагарин, Петушки, Рыбное и Вязьма.

Из Санкт-Петербурга на поезде можно уехать по 16 разным направлениям в три региона: Новгородская и Псковская области и Республика Карелия. Возглавила список путешествий с самым низким чеком на июнь карельская станция Леппясюрья — 463 рубля. Чуть дороже вышла поездка на станцию Элисенваара — 480 рублей. На третьем месте оказалась Малая Вишера (Новгородская область) — билет в среднем обойдется в 519 рублей в одну сторону. Следом идут другие города области — Чудово, Неболчи, Великий Новгород — 600, 633, 695 рублей. В топ-10 также попали Лахденпохья, Сольцы, Окуловка и Псков.

Ранее в мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что российским туристам скоро предложат 500 тысяч новых билетов на поезда, следующие на юг страны. Также отмечалось, что в южных регионах будут организованы морские и мультимодальные перевозки по единому билету.