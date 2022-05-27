Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос»

Теннисист Медведев заявил, что французские зрители не поддерживали его на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей во время выступления на Открытом чемпионате Франции. Его слова привел «Чемпионат.com».

26-летний спортсмен напомнил, что болельщики во Франции по-разному относились к нему в недавнем прошлом. «Первые три раза я уступал на "Ролан Гаррос" французским теннисистам. Это было непросто. Публика меня не поддерживала», — отметил Медведев. Он подытожил, что самыми сложными в теннисе для него стали противостояния с французскими соперниками на «Ролан Гаррос».

В нынешнем розыгрыше турнира Медведев прошел в третий круг благодаря победе над сербом Ласло Джере. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Медведев располагается на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В конце февраля он стал первой ракеткой мира, но затем вновь опустился на вторую строчку.