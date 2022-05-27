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Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос»

Теннисист Медведев заявил, что французские зрители не поддерживали его на «Ролан Гаррос»

Фото: Yves Herman / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей во время выступления на Открытом чемпионате Франции. Его слова привел «Чемпионат.com».

26-летний спортсмен напомнил, что болельщики во Франции по-разному относились к нему в недавнем прошлом. «Первые три раза я уступал на "Ролан Гаррос" французским теннисистам. Это было непросто. Публика меня не поддерживала», — отметил Медведев. Он подытожил, что самыми сложными в теннисе для него стали противостояния с французскими соперниками на «Ролан Гаррос».

В нынешнем розыгрыше турнира Медведев прошел в третий круг благодаря победе над сербом Ласло Джере. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

Медведев располагается на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В конце февраля он стал первой ракеткой мира, но затем вновь опустился на вторую строчку.

Николай Костюков
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