Губернатор Приморья попал в базу «Миротворца»

Губернатор Приморского края Кожемяко попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

На сайте указано, что Кожемяко внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной тому стала поездка губернатора в Донбасс.

Ранее на сайте «Миротворец» появилась страница, посвященная бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру. В карточке политика указано, что он «участвовал в информационной спецоперации России против Украины», а также является «соучастником преступлений российской власти».

В начале мая в базу также попал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Причиной стал отказ пропускать через территорию страны военную помощь для Киева.