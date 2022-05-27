МИД России заявил протест послу Хорватии за поддержку Киева

МИД России заявил протест послу Томиславу Цару за оказанную Хорватией помощь Киеву

Послу Хорватии в РФ Томиславу Цару заявлен решительный протест за попытки хорватских властей возложить на Россию вину за военные преступления на Украине, а также за поддержку Киева. Об этом сообщается на сайте российского министерства иностранных дел (МИД).

«В МИД России был вызван посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — сказано в сообщении ведомства.

В апреле посла России в Хорватии Андрея Нестеренко вызвали в хорватский МИД для передачи требования властей о том, чтобы республику покинули 24 сотрудника посольства: 18 дипломатов и 6 сотрудников административно-технического отдела.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в ситуации с высылкой российских дипломатов «нет никакой русофобии». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на «ничем не вызванное нападение на дружественную Хорватии Украину». Он отметил, что так же отреагировало большинство европейских стран.