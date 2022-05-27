Роскомнадзор высказался об ограничении работы Netflix в России
Роскомнадзор не ограничивал работу Netflix, стриминговый сервис самостоятельно приостановил деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России», — высказались в пресс-службе регулятора об ограничении доступа к платформе для россиян.
В ведомстве также напомнили, что Netflix будет исключен из реестра аудиовизуальных сервисов России. В соответствующий перечень сервис включили 28 декабря 2021 года.
Ранее 27 мая Netflix стал недоступен для российских пользователей. При попытке зайти на сайт и мобильное приложение платформа выдавала ошибку.
О том, что сервис прекратит работу на территории России, представитель компании сообщил 7 марта. Причиной этого, по его словам, являлось проведение спецоперации на Украине. До этого Netflix остановил производство российских оригинальных проектов.
Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы. В России сервис запустился в 2016 году.