Роскомнадзор высказался об ограничении работы Netflix в России

В Роскомнадзоре сообщили, что Netflix самостоятельно ограничил доступ россиянам

Роскомнадзор не ограничивал работу Netflix, стриминговый сервис самостоятельно приостановил деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России», — высказались в пресс-службе регулятора об ограничении доступа к платформе для россиян.

В ведомстве также напомнили, что Netflix будет исключен из реестра аудиовизуальных сервисов России. В соответствующий перечень сервис включили 28 декабря 2021 года.

Ранее 27 мая Netflix стал недоступен для российских пользователей. При попытке зайти на сайт и мобильное приложение платформа выдавала ошибку.

О том, что сервис прекратит работу на территории России, представитель компании сообщил 7 марта. Причиной этого, по его словам, являлось проведение спецоперации на Украине. До этого Netflix остановил производство российских оригинальных проектов.

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе анимационные, а также телепрограммы. В России сервис запустился в 2016 году.