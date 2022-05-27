Евросоюз нашел способ ограничить закупку российской нефти

Bloomberg: ЕС собирается отсрочить запрет на российские поставки по нефтепроводу «Дружба»

ЕС нашел способ ограничить закупку нефти из России — блок может запретить импорт топлива по морю, но отложить запрет на поставки по трубопроводу «Дружба», пролегающему в Восточной Европе. Такое соглашение правительства европейских государств обсуждают с Европейским советом и Европейской комиссией, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

С подобным предложением в мае уже выступал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Главная цель компромисса — дать больше времени на подготовку к отказу от российского топлива Венгрии, не имеющей выхода к морю. Страна в течение нескольких недель выступает против полного эмбарго на нефть из России — в конце мая премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не может поддержать новые санкции без подробного обсуждения доступного для Будапешта европейского финансирования.

В случае отказа от российской нефти стране потребуются новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Поскольку для принятия решений о санкциях ЕС требуется единогласие, блок пока не может ввести эмбарго. В частности, Орбан отклонил предложение европейских властей, которое дало бы Венгрии срок для отказа от российской нефти до 2024 года — на два года больше, чем для других государств блока.

Согласно плану ЕС по отказу от российских энергоносителей REPowerEU, страны региона намерены потратить на реформы в энергетике до 300 миллиардов евро, в том числе 2 миллиарда — на нефтяную инфраструктуру. В Венгрии остались недовольны документом, так как в нем не упоминается финансовая помощь европейским государствам, зависящим от импорта нефти из России.

Министр иностранных дел Сийярто предложил европейским партнерам оказать стране отдельную помощь в размере 15-18 миллиардов евро. Запрет на поставки нефти из России планируется включить в шестой пакет санкций, вводимых после начала военной спецоперации на Украине. 18 мая Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что последний пакет санкций был заблокирован.