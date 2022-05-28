Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады сыграет против Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Чехии и вышла в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Канадские хоккеисты разгромили соперников со счетом 6:1 и пробились в финал, где им будут противостоять хозяева турнира. Решающий матч чемпионата мира пройдет 29 мая. Время начала встречи — 20:20 по московскому времени.

В тот же день в матче за третье место сыграют команды США и Чехии. Встреча начнется в 14:20 по московскому времени.

К участию в турнире не допущены российские хоккеисты. Сборная России отстранена от международных соревнований в соответствии с решением Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На конгрессе организации предлагали включить сборные Белоруссии и России в первый дивизион, когда отстранение завершится.