В ФИФА выступили с заявлением о российском футболе

Член ФИФА Маммадов выразил надежду вернуть российский футбол на международную арену

Руководитель европейского департамента национальных ассоциаций Международной федерации футбола (ФИФА) Эльхан Маммадов выступил с заявлением относительно российского футбола. Его слова приводит РИА Новости.

Маммадов выразил надежду в ближайшем будущем снова вернуть российский футбол на международную арену. Он передал российской стороне наилучшие пожелания от главы ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря организации Фатмы Самуры. «Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать скорейшего разрешения ситуации», — подытожил член ФИФА.

31 марта в Катаре прошел конгресс ФИФА, на котором присутствовали представители Российского футбольного союза. Во время Конгресса Инфантино выступил с заявлением о том, что не считает возможным исключение РФС из организации.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российская сборная не была допущена к стыковым матчам и лишилась шансов на участие в чемпионате мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.