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Спорт

Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Теннисист Даниил Медведев победил Кецмановича и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Фото: Yves Herman / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен оказался сильнее серба Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Таким образом, Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», где встретится с победителем матча между французом Жилем Симоном и хорватом Марином Чиличем.

18 мая Медведев заявил, что не считает себя фаворитом предстоящего «Ролан Гаррос». Он подчеркнул, что хочет хорошо провести турнир. По словам теннисиста, он может быть опасным соперником, если вернется на прежний уровень.

Лучшим результатом Медведева на «Ролан Гаррос» стал выход в четвертьфинал турнира в 2021 году. До этого четыре сезона подряд он вылетал в первом круге.

Анастасия Борисова
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