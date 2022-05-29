В Великобритании оценили «супероружие» России

Daily Express: Великобритания беззащитна перед возможным ядерным ударом со стороны России

Великобритания беззащитна перед ядерным ударом со стороны России, заявили эксперты издания Daily Express.

Аналитик из исследовательской фирмы Sibylline Алекс Лорд (Alex Lord) считает, что «супероружие» России — гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая может быть запущена с самолетов МиГ-31К, базирующихся в Калининграде. В этом случае Великобритания попадает в пределы возможного удара, оценил он.

Эксперт напомнил, что ракеты могут развивать скорость до 10 махов и поражать цели на расстоянии в две тысячи километров. Ракету применяли во время специальной операции на Украине. По мнению Лорда, «Кинжал» также может нести и ядерный заряд.

Другим «супероружием» России издание назвало межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Эксперт по международным отношениям из Университета Лестера Эндрю Футтер (Andrew Futter) считает, что у Великобритании «нет возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты», поэтому в случае потенциального удара она будет беззащитна.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отказался верить в возможность начала ядерной войны.