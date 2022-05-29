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Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею-2022

Сборная Финляндии обыграла команду Канады и стала победителем чемпионата мира по хоккею

Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче действующие олимпийские чемпионы обыграли команду Канады. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей отметились Йоэль Армиа и оформивший дубль Микаэль Гранлунд. Победная шайба на счету Сакари Маннинена. В сборной Канады ворота соперника поразили Дилан Козенсн, Зак Уайтклауд и Макс Комтуа.

Бронзовым призером чемпионата-2022 стала сборная Чехии. В матче за третье место европейская команда оказалась сильнее соперников из США: встреча завершилась со счетом 8:4.

Российские хоккеисты не были допущены к участию в турнире. Национальная сборная отстранена от международных соревнований в соответствии с решением Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На конгрессе организации, который прошел 27 мая 2022 года, было предложено после завершения отстранения включить сборные России и Белоруссии в первый дивизион.

Дарья Коршунова
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