Теннисист Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»

Россиянин Хачанов проиграл испанцу Алькарасу и вылетел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала Хачанов уступил шестой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча продлилась два часа 15 минут и завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 4:6, 4:6.

В матче третьего круга Хачанов, который занимает 25 строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обыграл 11-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Встреча, которая продолжалась три часа 37 минут, завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

Борьбу на Открытом чемпионате Франции продолжают россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. В матчах 1/8 финала 30 мая они встретятся с хорватом Марином Чиличем и итальянцем Янникои Синнером соответственно.