Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
1:0
Перерыв
live
Динамо М
Кубок России|Финал
Польша
1 июня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
17:00 (Мск)
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Италия
1 июня
21:45 (Мск)
Аргентина
Финаллисима|Финал
Спорт

Нурмагомедов прокомментировал результат финала Лиги чемпионов

Хабиб Нурмагомедов поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результаты финала Лиги чемпионов. Об этом он написал в социальных сетях.

33-летний спортсмен поздравил мадридский «Реал» с победой над «Ливерпулем». Он назвал испанцев лучшей командой в истории.

Мадридский клуб одержал победу над «Ливерпулем» с минимальным счетом. В финале на «Стад де Франс» единственный гол забил бразильский форвард «сливочных» Винисиус Жуниор. «Реал» в 14-й раз в истории стал победителем главного еврокубка.

Нурмагомедов — болельщик «Реала». Он неоднократно встречался с известными игроками испанского клуба. Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул.

Мировая история санкций
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
В «Роснефти» опровергли информацию об аресте активов компании на Украине
Пьяная россиянка без прав сбила двух девочек и скрылась
В новой концепции НАТО изменят статус России и добавят Китай
В Европе решили переименовать Белоруссию
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» покинет клуб
В Москве мужчина задушил женщину и был разоблачен его сестрой
Названы самые неудачные закуски под алкоголь
Держатели российских евробондов не получили выплаты на 100 миллионов долларов
Бывший депутат Госдумы предложил устроить «депедеризацию» ЛДПР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.