Нурмагомедов прокомментировал результат финала Лиги чемпионов

Хабиб Нурмагомедов поздравил «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результаты финала Лиги чемпионов. Об этом он написал в социальных сетях.

33-летний спортсмен поздравил мадридский «Реал» с победой над «Ливерпулем». Он назвал испанцев лучшей командой в истории.

Мадридский клуб одержал победу над «Ливерпулем» с минимальным счетом. В финале на «Стад де Франс» единственный гол забил бразильский форвард «сливочных» Винисиус Жуниор. «Реал» в 14-й раз в истории стал победителем главного еврокубка.

Нурмагомедов — болельщик «Реала». Он неоднократно встречался с известными игроками испанского клуба. Россиянин известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул.