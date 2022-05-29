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«Реал» стал победителем Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов

Фото: Lee Smith / Reuters

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерупуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс». На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде. Этот гол принес «королевскому клубу» победу с минимальным счетом.

«Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории. На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде.

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Лучшие из лучших

Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов стал вратарь «Реала» бельгиец Тибо Куртуа. Группа технических наблюдателей УЕФА высоко оценила игру вратаря, отметив его сейвы в критические моменты первого тайма. Куртуа 30 лет. Это первая в его карьере победа в Лиге чемпионов.

Лучшим бомбардиром признан нападающий «Реала» Карим Бензема. Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей. Бензема 34 года. Он выступает за «Реал» с 2009 года, и в этот раз стал пятикратным победителем турнира.

В составе «королевского клуба» он ранее становился четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального кубка и четырехкратным — Суперкубка Испании. Также он четыре раза одержал победу в клубном чемпионате мира и три раза — в Суперкубке УЕФА.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти также установил рекорд: он в четвертый за свою тренерскую карьеру раз выиграл Лигу чемпионов — и дважды у руля мадридцев.

Беспорядки перед матчем

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ.

Из-за проблем с организацией и обеспечением безопасности болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. В результате игра стартовала с задержкой в 37 минут.

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«Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков. Представители клуба выразили разочарование в связи с проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми столкнулись болельщики команды.

Это главный матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента

футбольный клуб «Ливерпуль»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил беспорядки. По его словам, многие британские болельщики пытались прорваться на стадион с фальшивыми билетами или же без билетов вовсе. Дарманен поблагодарил стражей порядка, которые дали отпор хулиганам.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пообещал в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками.

УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции

союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

В свою очередь, британское издание Mirror сообщило, что сотрудники французских правоохранительных органов напали на болельщиков «Ливерпуля», наблюдавших за финалом Лиги чемпионов в фан-зоне на Площади нации в Париже. Отмечается, что среди пострадавших есть женщины.

Полицейские напали на болельщиков с дубинками и щитами. Казалось, они были недовольны количеством пьяных людей, поэтому они начали действовать. Кажется, что их никто не провоцировал

Mirror

Первоначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге.

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