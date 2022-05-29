Во Франции осудили беспорядки фанатов перед финалом Лиги чемпионов

Глава МВД Франции Дарманен осудил беспорядки фанатов перед финалом Лиги чемпионов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил беспорядки фанатов перед финалбным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». По его словам, многие британские болельщики пытались прорваться на стадион «Стад де Франс» без билетов или с фальшивыми билетами. Об этом пишет ТАСС.

Дарманен поблагодарил стражей порядка, которые дали отпор хулиганам. «Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке», — заявил он.

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут. «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков.

«Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории. На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде. Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов стал вратарь испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» бельгиец Тибо Куртуа. Лучшим бомбардиром признан нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.