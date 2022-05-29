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Во Франции осудили беспорядки фанатов перед финалом Лиги чемпионов

Глава МВД Франции Дарманен осудил беспорядки фанатов перед финалом Лиги чемпионов

Фото: Telegram

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил беспорядки фанатов перед финалбным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». По его словам, многие британские болельщики пытались прорваться на стадион «Стад де Франс» без билетов или с фальшивыми билетами. Об этом пишет ТАСС.

Дарманен поблагодарил стражей порядка, которые дали отпор хулиганам. «Тысячи британских болельщиков без билетов, либо с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, нередко используя грубую силу. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке», — заявил он.

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут. «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков.

«Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории. На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде. Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов стал вратарь испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» бельгиец Тибо Куртуа. Лучшим бомбардиром признан нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

Марина Совина
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