В России назвали цель возможных поставок РСЗО Украине

Военный эксперт Алексей Леонков назвал цель возможных поставок РСЗО Украине

США могут поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые состоят на вооружении армии Румынии. Системы могут использовать для последнего удара. Возможную цель поставок РСЗО назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru.

«Я думаю, что такого рода поставки будут возможны в том случае, если американцы решат, что такое вооружение принесет определенную пользу в тех планах, которые они строили, когда вооружали Киев. Такого рода планы, наверное, связаны с тем, что сейчас обсуждается возможность какого-то последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев, чтобы как-то показать свою силу против России», — сообщил он.

По словам Леонкова, британская разведка советует Украине нанести удар по херсонской группировке, но для этого необходимо собрать силы и средства.

Леонков предположил, что на территорию Украины могут поставить 19 РСЗО, которые состоят на вооружении румынской армии. Он уточнил, что у Вооруженных сил России есть средства, которые позволят обнаружить и уничтожить установки.

Ранее в публикации «Российской газеты» оценили переданные Украине РСЗО RM-70. В Чехии эти установки сняли с вооружения в 2011 году.

В апреле военный эксперт Андрей Фролов предположил, что у западных предприятий военно-промышленного комплекса нет лишних средств для создания новых производств.