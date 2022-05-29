Звезда UFC заявил о попытках подраться с Чимаевым

Нэйт Диас заявил, что пытался договориться о бое с Хамзатом Чимаевым в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что пытался договориться о поединке против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Об этом он написал в Twitter.

37-летний Диас пожаловался, что Чимаев не был доступным соперником. «Сперва у него были проблемы со здоровьем, потом с визой, весогонкой. А теперь этот хитрожопый еще и женился», — написал звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В том же посте американец потребовал бой в июле.

Чимаев отреагировал на выпад Диаса. «А ты забавный. Ты что, под кайфом? Такое ощущение, что да», — написал боец.

23 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чимаев женился. Торжество состоялось 21 мая в Чечне.

Чимаев одержал пять побед в пяти поединках под эгидой UFC. Всего в карьере чеченца 11 побед. До перехода в UFC он выступал в Brave FC.

Диас в последнем поединке уступил Леону Эдвардсу. На счету американца 20 побед при 13 поражениях в MMA.