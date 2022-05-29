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Россияне начали отказываться от планшетов

«Известия»: россияне в I квартале 2022 года стали покупать меньше планшетов

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

Россияне покупают все меньше планшетов, однако отдают предпочтение более дорогим моделям. Об этом в воскресенье, 29 мая, пишут «Известия» со ссылкой на ведущих ритейлеров электроники.

Так, в пресс-службе «Связного» сообщили, что в I квартале 2022 года россияне приобрели порядка 537 тысяч планшетов на сумму более 13,5 миллиарда рублей. С учетом апреля эти цифры увеличились до 650 тысяч и более 15 миллиардов рублей соответственно, следует из данных «М.Видео–Эльдорадо».

Большинство опрошенных изданием ритейлеров подчеркивают, что несмотря на большой порядок цифр россияне начали отказываться от планшетов. Об этом свидетельствуют оценки компании МТС и «Мегафон», согласно которым в I квартале 2022 года в России купили на шесть процентов меньше планшетов, чем годом ранее.

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Показательны изменения стоимости планшетов, которые выбирают россияне. Так, 33 процента покупателей приобретали товары дороже 20 тысяч рублей. Год назад этот показатель равнялся 25 процентов. С 17 до 20 процентов выросла доля планшетов ценой от 15 до 20 тысяч рублей. Довольно сильно (на 11 процентов) упали продажи гаджетов дешевле 15 тысяч рублей.

Эксперты указали, что россияне в своем выборе по-прежнему исходит из соотношения цена–качество. Однако в связи с ростом цен гаджеты «мигрируют» из одной ценовой категории в другую, и если потребитель не хочет терять в характеристиках продукта, он покупает более дорогой планшет.

По данным пресс-службы МТС, лидером рынка планшетов в России в январе–марте 2022 года стала компания Samsung с долей почти в треть. На второй позиции Lenovo — 17 процентов, замыкает тройку — Apple с долей 12,8 процента. В пятерку самых востребованных брендов у россиян также попали Huawei и Xiaomi.

Ранее председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭР) Андрей Карпов в беседе с «Лентой.ру» предупредил о рисках для потребителей при поставках электроники в рамках параллельного импорта. Так, производитель может заблокировать устройство, которое было ввезено в страну без разрешения.

Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию в начале мая. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров. Ретейлеры уже начали завозить в страну «серую» электронику после ухода известных зарубежных брендов с российского рынка.

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Марина Совина
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