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Победа в Лиге чемпионов принесет «Реалу» десятки миллионов евро

AS: победа в Лиге чемпионов принесет «Реалу» более 76 миллионов евро

Фото: Lee Smith / Reuters

В издании AS посчитали сумму призовых за успешное выступление мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Статья доступна на сайте издания.

Победа над «Ливерпулем» в решающем матче еврокубка позволит пополнить клубную казну мадридцев на 21 миллион евро. Суммарные призовые за весь турнир составят 76 миллионов евро. Дальнейшие успехи «Реала» в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира могут увеличить эту сумму до 86,6 миллиона евро.

28 мая «Реал» с минимальным счетом обыграл «Ливерпуль» в финале ЛЧ. Единственный гол забил бразильский форвард испанцев Винисиус Жуниор.

«Реал» выиграл трофей в 14-й раз в своей истории. Карло Анчелотти в четвертый за свою тренерскую карьеру раз выиграл Лигу чемпионов.

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Николай Костюков
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