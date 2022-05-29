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Названы стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на финал Кубка России

Федор Смолов и Александр Соболев сыграют с первых минут в финале Кубка России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Динамо» и «Спартак» определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

С первых минут бело-голубые выступят в следующем составе: вратарь — Игорь Лещук, защитники — Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, полузащитники — Даниил Фомин, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьски, нападающие — Федор Смолов и Константин Тюкавин.

В составе «Спартака» на поле выйдут: вратарь — Александр Максименко, защитники — Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Руслан Литвинов, полузащитники — Виктор Мозес, Квинси Промес, Кристофер Мартинс, Михаил Игнатов, Даниил Пруцев, Даниил Хлусевич, нападающий — Александр Соболев.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

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