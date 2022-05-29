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Чехия направила Украине миллионы евро в качестве военной помощи

Министр обороны Чехии Чернохова: Прага выделит для Киева 140 млн евро военной помощи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Чехия решила направить Украине больше 3,5 миллиарда крон, или около 140 миллионов евро, в качестве военной помощи. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает ТАСС.

Помимо этого сообщается, что глава Минобороны предлагает чешскому правительству и далее организовывать помощь ВСУ. Чернохова добавила, что поставки могли быть продолжены на сумму 700 миллионов крон, или около 28 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Чехия ведет переговоры с ФРГ о поставке танков Leopard взамен тяжелой военной техники, часть из которой Прага поставила на Украину. Чернохова также заявила, что Чехии необходима сильная боеспособная армия. ТАСС со ссылкой на местные издания сообщало, что Прага передала в дар Украине, в частности, танки Т-72 и бронетранспортеры.

В апреле чешское правительство также начало размышлять над созданием базы ВС США из-за проходящей на территории Украины специальной военной операции. При этом бывший премьер-министр Чехии и лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш высказался против этой идеи. Позднее премьер-министр Петр Фиала также рассказал, что президент страны Милош Земан не поддержал бы размещение военной базы США, если бы о ней зашел конкретный разговор.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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